SADIO MANE « On a tous envie d’aller gagner la Can » Rédigé par leral.net le Vendredi 23 Juin 2023 à 12:45 | | 0 commentaire(s)|





Sur une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, Sadio Mané a tenu son rang de leader dans les vestiaires après l’éclatante victoire du Sénégal sur le Brésil (4-2). En effet, la star sénégalaise a tenu un discours mobilisateur. Pour lui et ses coéquipiers, le prochain objectif est « d’aller gagner la Can ».







Devant Augustin Senghor, président de la Fédération sénégalaise De football, Ibrahima Ndao, le conseiller spécial du ministère des Sports, de plusieurs dirigeants du football et de l’ensemble du staff technique de l’équipe nationale A, Sadio Mané a tenu un discours mobilisateur De nature très réservé et pas trop bavard, il a pris la parole dans le vestiaire pour s’adresser à ses coéquipiers après le prestigieux succès du Sénégal contre le Brésil ce mardi 20 juin à Lisbonne.





« On ne doit plus être source de déception… »







Conscient des enjeux de l’heure, le double buteur face au Brésil a réaffirmé la volonté du Sénégal d’aller reconquérir le titre continental lors de l’édition 2024 en Côte D’Ivoire. « Comme tous les Sénégalais on a envie de remporter la Can en 2024. Ce n’est pas le moment de perdre ce qu’on a déjà fait. On doit rester debout tous ensemble. Avec l’équipe qu’on a, avec cette génération, on a la possibilité d’aller chercher cette Can. On a vu ce qui s’est passé avec l’Algérie qui a gagné la Can, ils se sont ensuite arrêtés au premier tour. C’est un exemple pour nous. On ne doit plus être source de déception. Avec l’équipe qu’on a et cette génération, on a encore la possibilité de gagner une Can. On a envie de le faire », a-t-il déclaré.







« On est arrivé à un certain niveau, ce n’est pas le moment de se relâcher »







Il fait partie des défauts sénégalais de se relâcher ou de dormir sur ses lauriers après des cascades de succès. Sadio Mané en appelle à la vigilance autant du côté de ses coéquipiers mais aussi des dirigeants qu’il exhorte à mettre les moyens pour aller chercher cette deuxième étoile africaine.

« Je pense qu’on est tous content. On a passé deux semaines ensemble. On a fait une bonne préparation. Aujourd’hui peut-être qu’on n’aura pas l’occasion de se revoir de sitôt et nous avons une Can à préparer. On est arrivé à un certain niveau, ce n’est pas le moment de se relâcher. Souvent on a l’habitude de se relâcher par moments, mais il faudra tout revoir pour qu’on puisse aller ensemble. On va être modeste », s’est-t-il adressé à ses coéquipiers.

« Je lance un appel aux dirigeants à veiller aux conditions, parce que nous joueurs sommes prêt à relever ce défi. On sera très attendu, c’est normal », a-t-il lancé au fédéraux.





« Nous, les cadres, avons aussi envie d’accompagner les jeunes encore 2 ou 3 ans… »







Dans son discours, SM10 a tenu à rassurer les plus jeunes. La star et leader technique des Lions a promis d’accompagner encore ces jeunes prometteurs qui ont rejoint la Tanière.

« Nous, les cadres, aussi avons envie d’accompagner les jeunes encore 2 ou 3 ans, donc on n’a pas de temps à perdre. Notre seul objectif c’est d’aller gagner la Can. Il faudra qu’on mette tous les moyens pour bien préparer cette Can. On se battra à fond, je parle au nom de mes frères », a conclu Sadio Mané.











Source : Source : https://www.jotaay.net/SADIO-MANE-On-a-tous-envie-...

Accueil Envoyer à un ami Partager