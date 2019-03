SAMBA SALL GAGNE DABALY AVEC 89 ,37% « Si le Fouta est le titre foncier, notre commune Dabaly est le bail de Macky Sall »

Le jeune leader de l'APR, M. Samba Sall, l'enfant de Dabaly n'a pas fait dans la dentelle lors de cette élection présidentielle. En effet, M. Sall a effectivement fait une vraie razzia sur tous les bureaux de vote de cette contrée du département de Nioro. « Je voudrais remercier le peuple sénégalais qui a renouvelé sa confiance au Président Macky Sall en faisant preuve de maturité et de responsabilité. Notre leader a montré qu’il est en avance sur une certaine classe politique qui se borne à se rendre à l’évidence. Le chef de l'Etat est une chance pour le Sénégal et pour l’Afrique. Mention spéciale à la population de Dabaly, mon fief, qui a compris très tôt qu’il est le seul Président qui peut conduire ce pays vers l’émergence à travers un programme ambitieux : le Plan Sénégal Emergent. Je lance ainsi un appel à tous les concitoyens et citoyennes à mettre de côté les querelles inutiles et de travailler pour la bonne marche de notre patrie », a d’emblée souligné M. Samba Sall selon qui quelques soient les enjeux, notre unité et cohésion doivent passer avant toute considération. Dès lors, il remercie la coalition de la majorité présidentielle, les militants et sympathisants et surtout la population de la commune de Dabaly qui encore une fois a joué un rôle important pour cette victoire éclatante, accréditée d'un taux de 89,37% pour le BBY. Ils n’ont pas manqué également de témoigner leur adhésion au programme du gouvernement. Et enfin, Samba Sall de remercier solennellement la Première Dame, Mariéme Faye Sall, qui dit-il, est une épouse qui devrait inspirer toutes les femmes sénégalaises grâce à sa bravoure, sa loyauté et son sens du devoir. « Elle a été aux côtés de son mari le Président Macky Sall durant tous les combats. Aujourd’hui, en compagnie de son époux, la 1ère Dame continue de se battre pour l’émergence du Sénégal, du coup pour l’émancipation de la femme africaine à travers sa fondation Servir le Sénégal », a-t-il poursuivi qui indique ne saurait clore son chapitre de remerciements sans mentionner les actions hautement patriotiques d’un homme qui, dans l’ombre, a pesé de tout son poids pour la réélection du Président Macky Sall. Cet homme qui ne le pardonnera pas s’il cite son nom, avec ses moyens, a battu campagne jusque dans des recoins insoupçonnés pour réélire le Président Macky dès le premier tour. « A ce grand homme, fils du Baol, talibé de Serigne Touba, je lui dis un grand Merci parce que bien que voulant rester dans l’anonymat, cet enfant de Diourbel a aidé tous les responsables jusqu’à la Diaspora. La palme revient surtout à M.Aly Ngouille Ndiaye, ministre de l’Intérieur pour cette très bonne organisation de l'élection. M. Ndiaye, malgré, les sirènes d'une opposition, en mal d'arguments, a démontré toute sa compétence, termine l'enfant de Dabaly », a-t-il conclu.

Abdoul Kader DIOP

