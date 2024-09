SANGOMAR enflamme déjà Sidney

Les actions de Woodside Energy augmentent grâce à un bénéfice et un dividende élevés avec l’escompte des niveaux d’extraction prématurés de 100 000 barils / jour atteints par le projet Sangomar. Pour le major énergétique, les choses se passent beaucoup mieux que prévu, surtout avec la fusion absorption de l'opérateur de GNL américain Tellurian. La capitalisation de 35 milliards de dollars US – 21 000 milliards de FCFA - autorise toute sorte d’aventure au major australien notamment la décision finale pour les investissements colossaux au Mexique.



Au Sénégal déjà, deux supers tankers battant pavillon grec avec plus de 1 000 000 barils de brut issus du champ Sangomar ont déjà pris le large à destination des raffineries européennes de l'opérateur hollandais Shell d’un coût de 70 milliards minimum pour chaque cargaison. L’extraction devrait d’ailleurs augmenter dans la phase 2 très avancée pour l’optimisation du champ offshore. Il n’est pas exclu que Sangomar dans son pic dépasse les 220 000 barils / jour si la société de projet RSSD accélère les investissements dans notre portion de 7 500 Km2 du très vaste bassin MSGBC . L’enjeu c’est le recouvrement via les 20 points forés grâce au navire Diamond offshore de 650 millions à 1 milliard de barils sur un bassin très riche mais trop faiblement explore’ juste 15 % du MSGBC global . La joint- venture RSSD est détenue à 82 % par le major australien et le reste des 18% par l'opérateur public Petrosen.



Avec des résultats exceptionnels de 1,9 milliards USD de profits nets d’impôts communiqués aux actionnaires, le major australien refuse de transiger avec le fisc sénégalais pour la modique somme de 41 milliards F cfa au titre d'un redressement fiscal juste et légitime, même pas 3% des 1 350 milliards de FCFA de profits nets engrangés sur juste les six premiers mois de 2024 .



Avec un Contrat de Partage de Production aussi déséquilibre’, une fiscalité presque marginale bétonnée dans un contrat léonin et un contenu local inopérant, notre pays est oblige’ d’aller au-delà d’une conformité juridique, pour exiger un nouveau CPP plus avantageux même sous la menace d’un arbitrage international. Le nouveau régime doit risquer son capital politique sur ce dossier. Il y va de l’intérêt supérieur du Sénégal et sa survie économique.

Moustapha DIAKHATE

Ex Cons Spécial PM

Expert et Consultant Infrast et Énergie