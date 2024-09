SATREC VITALAIT : Les Travailleurs en Colère Après Quatre Mois Sans Salaire

Depuis près de quatre mois, plus d'une centaine de travailleurs de SATREC VITALAIT attendent désespérément le versement de leurs salaires. Malgré les promesses du directeur général, M. Aydouche, de régler la situation après le Grand Magal de Touba, la situation reste inchangée. Face à cette nouvelle déception, les travailleurs ont décidé de se rassembler dans les locaux de l'entreprise pour réclamer leur dû. Accusés à tort de séquestration, six d'entre eux ont été arrêtés par la gendarmerie. Les employés nient les accusations et exigent la libération de leurs camarades.