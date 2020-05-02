SEN’EAU (EAU DU SENEGAL) INFORME SES CLIENTS QU’EN RAISON DES TRAVAUX DE REPARATION D’UNE FUITE

- PETERSEN ;
- MEDINA ;
- AVENUE FAIDHERBE ;
- AVENUE LAMINE GUEYE.
LA SITUATION REVIENDRA À LA NORMALE A LA FIN DES TRAVAUX PREVUS DANS LA SOIREE.
UN DISPOSITIF DE CAMIONS CITERNES EST MISE EN PLACE POUR SOULAGER LES POPULATIONS DES ZONES IMPACTEES.
SEN’EAU PRESENTE SES EXCUSES AUX POPULATIONS CONCERNEES POUR CES DESAGREMENTS INDEPENDANTS DE SA VOLONTE.
POUR D’AUTRES INFORMATIONS CONTACTER LE 800 00 11 11 (APPEL GRATUIT)
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