SENEGAAL KESE DÉCHIRE L’AGENDA 2050

"Entre impréparation et incongruités" : c'est le constat sans appel que dresse la Coalition Senegaal Kese-Amérique du Nord à propos de l'Agenda National de Transformation 2050. Dans l'analyse fouillée ci-dessous, le collectif pointe du doigt les nombreuses failles du document présenté par le gouvernement sénégalais, remettant en question la crédibilité du fameux "projet" du Pastef.

Enfin, le gouvernement du Sénégal vient de rendre publique sa vision à travers le « Sénégal 2050 : Agenda National de Transformation » (ANT). Sur la forme, la divulgation officielle de l’ANT vient confirmer, au peuple sénégalais, que le « projet » était une chimère. Sur le fond, le référentiel rendu public présente de nombreuses incongruités et incohérences.

Le « Projet » ou Plan de Radotage pour Obnubiler la Jeunesse, les Électeurs et de Tromperie (Projet)

Pendant 10 ans, comme une ritournelle, le « projet », prêt à l’emploi, rédigé par plus de 4 000 experts allait être la potion magique qui permettrait au Pastef, aussitôt arrivé au pouvoir, de faire disparaître, illico presto, tous les maux, calamités et prévarications dont souffre le Sénégal. Notamment le chômage endémique des jeunes, la cherté du coût de la vie, les inondations récurrentes, la dégradation du système éducatif, le pillage des ressources naturelles, le bradage des ressources minières, etc. Il a fallu attendre plus de six mois, après son installation, pour que le gouvernement daigne lever un coin de voile sur ce qu’il présente comme son référentiel des politiques publiques pour le prochain quart de siècle. Cela a été long et il a fallu un décisif coup de main d’un cabinet de stratégies et de conseils pour y arriver. Même si le Premier ministre affirme que le responsable de ce cabinet est « venu dans un élan patriotique offrir sa contribution dans cette phase d'élaboration du référentiel », il demeure important, au nom de la transparence dont se targuent nos dirigeants actuels, que toutes les clarifications soient apportées sur le travail accompli par ce cabinet notamment s’il a été rétribué par l’État ou non. Et, dans l’affirmative, dire comment a-t-il été sélectionné et combien a-t-il été payé pour ses prestations ?

Nombreux ont été les Sénégalais surpris et interloqués de voir le responsable de ce cabinet de stratégies et de conseils présenter les grandes lignes du « projet » en lieu et place du représentant ou du coordonnateur des 4 000 cadres qui l’auraient élaboré. Plusieurs militants et souteneurs inconditionnels du gouvernement n’ont pu cacher leur désappointement et leurs désillusions. Certains n’ont pas hésité à exprimer le sentiment de trahison qui les habitent après avoir assisté à cette cérémonie irréaliste en ayant une pensée pieuse pour les nombreux jeunes qui avaient sacrifié leur vie en étant convaincus de l’existence du « projet » et de son caractère salvateur pour le Sénégal. Des victimes dont le sacrifice s’est révélé inutile. En définitive, le « Projet » s’est révélé, dans la réalité, comme un Plan de Radotage pour Obnubiler la Jeunesse, les Électeurs et de Tromperie (PROJET). Un plan qui a obnubilé, c’est-à-dire qui s’est accaparé de l'esprit, de la pensée et du raisonnement des populations, plus spécifiquement ceux des jeunes, de manière à les priver de discernement et de lucidité ainsi que de cultiver la haine et la détestation de l’autre.

La présentation du projet « Sénégal 2050 » plus d’un mois après la dissolution de l’Assemblée nationale confirme, a posteriori, que derrière tout le cirque médiatique et politique, volontairement orchestré autour de la Déclaration de politique générale (DPG) que devait effectuer le Premier ministre, n’était qu’un simple bluff pour soustraire celui-ci à une obligation constitutionnelle, car, en vérité, il n’était pas prêt !

Il y a quelques semaines, le gouvernement présentait la situation de l’économie sénégalaise à l’aide de chiffres provisoires. Ce qui a valu au Sénégal une dégradation de sa note de crédit par l'agence de notation Moody's qui la fait passer de « Ba3 » (perspective stable) à « B1 » (sous surveillance). Ce qui constitue une atteinte à la réputation financière du pays avec son cortège de conséquences négatives dans l’immédiat notamment le renchérissement du coût de l’emprunt et la baisse de l’attractivité des investissements. Avec la présentation de la vision « Sénégal 2050 », le gouvernement récidive avec un référentiel provisoire et incomplet. Cette propension du gouvernement à faire des communications institutionnelles sur la base de chiffres et/ou documents provisoires démontre son manque de professionnalisme et renseigne sur son degré d’impréparation pour conduire les affaires du pays.

Entre impréparation et incongruités

Plusieurs incongruités et incohérences, et pas des moindres, sont décelées dans la présentation de la vision « Sénégal 2050 », tant il manque de cohérence entre l’objectif final visé, à savoir la transformation systémique du pays, et les voies que compte prendre le gouvernement pour y arriver. À titre illustratif, quelques-unes de ces incongruités et incohérences sont données ci-dessous :

« La vision Sénégal 2050 est assise sur un pacte national » (ANT, p. 7) : cela est une fausseté, car un pacte signifie un accord formel (écrit). Lorsqu’on parle de « pacte national », cela suppose la conclusion d’un accord entre toutes les forces vives de la Nation. Dans le cas du « Sénégal 2050 », aucun segment de la société n’a été associé à la démarche d’élaboration du référentiel. C’est la critique la plus répandue formulée par une partie des forces sociales notamment la société civile et les organisations syndicales. Le référentiel divulgué est le fruit du travail d’une poignée de personnes. Une œuvre qui se voudrait transformatrice, s’accompagne d’une implication et d’une participation de toutes les parties prenantes concernées. C’est cela qui faciliterait l’adhésion des parties prenantes aux politiques qui vont découler du référentiel ainsi que leur appropriation, puis leur mise en œuvre. En effet, sur les 18 496,83 milliards FCFA dont l’État du Sénégal aura besoin pour financer son plan quinquennal de développement 2025­2029, les 14,1 % seraient attendus du secteur privé et les 23,6 % proviendraient des Partenariats Public-Privé (PPP). En valeurs absolues, pas moins de 5 700 milliards de francs CFA sont attendus du secteur privé pour assurer le financement du plan. Il est, par conséquent, absurde et illogique de ne pas associer ce secteur privé dans la démarche d’élaboration d’un référentiel dont la mise en œuvre des politiques et programmes qui en seraient issus dépendrait de sa contribution. C’est pourquoi, il est apparu étonnant, voire inexplicable d’avoir constaté l’absence des deux principaux responsables du patronat sénégalais (CNP et CNES) à la cérémonie officielle de présentation du référentiel » ;

Un référentiel qui comporte plusieurs dimensions manquantes : il est étonnant de constater, dans une œuvre qui se voudrait transformatrice de toute la société sénégalaise sur une période de 25 ans que des questions aussi importantes que celles liées à la culture ou à la gestion de notre mémoire collective à travers une prise en charge adéquate de nos legs historiques et patrimoniaux. La culture et la mémoire collective doivent accompagner toute œuvre transformatrice d’une société, car permettant notamment de sauvegarder son identité et son histoire, des signes qui distinguent celle-ci du reste du monde. Ces importantes lacunes montrent, à suffisance, l’absence d’une approche globale, holistique et systémique ;

Omerta sur la politique monétaire à mener. L’œuvre de transformation systémique de l’économie sénégalaise, de façon « souveraine et patriotique » ne pourrait se faire sans que notre pays ne dispose d’une marge de manœuvre quant à l’utilisation de la monnaie comme instrument de politiques économiques. Or, rien n’a été dit sur la souveraineté monétaire du Sénégal. Un non-dit qui cache des ambiguïtés qui mériteraient d’être levées ;

Un modeste taux de croissance moyen prévisionnel de 6,5 à 7%, entre 2025 et 2029. Avec un tel taux de croissance, il serait illusoire de penser aboutir à une transformation systématique de l’économie sénégalaise au bout des 25 ans projetés. En effet, l’histoire économique enseigne que toutes les Nations qui se sont transformées s’adossaient sur des taux de croissance à deux chiffres !

Il serait illusoire de croire à des résultats différents tout en utilisant les mêmes vieilles recettes qui ont toutes échouées avec de surcroît moins de talent qu’auparavant. Nous ne sommes pas condamnés à la médiocrité. En définitive, ce nouveau référentiel “provisoire”, présenté en grande pompe, n’avait que pour seul objectif la volonté de faire miroiter aux populations un semblant de « Projet » pour continuer à les tromper. Les prochaines élections législatives ne feront pas exception.