SONAGED: Plus de 17 000 emplois attendus au bout de cinq ans (ministre)

La nouvelle Société nationale de gestion des déchets (SONAGED SA) va permettre la création de plus 17 000 emplois au bout de cinq ans, a indiqué, jeudi, le ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique, Abdoulaye Seydou Sow, nous apprend l'Aps.



‘’Sur la base du modèle économique qui a été réalisé, en termes de retombées socio-économiques, les activités de la SONAGED SA entraîneront la création de plus 17 000 emplois au bout de cinq ans’’, a-t-il dit.



Abdoulaye Seydou Sow intervenait lors de la cérémonie de lancement du démarrage des activités de la Société nationale de gestion des déchets (SONAGED SA), en présence des membres du Conseil d’administration.



Cette nouvelle société en charge de la gestion des déchets remplace ainsi l’Unité de coordination et de gestion des déchets solides (UCG).



La SONAGED SA permettra, selon le ministre, de mettre en œuvre la stratégie nationale de gestion des déchets autour de trois métiers en partenariat avec le secteur privé et les collectivités territoriales.



Il s’agit, d’après Abdoulaye Seydou Sow, de la gestion de la collecte et du transport des déchets, la gestion d’infrastructures au niveau décentralisé à travers des sociétés d’exploitation et la création de filières de valorisation industrielle des déchets comme le plastique, l’organique pour du compost et les combustibles de substitution.



‘’Votre mission de supervision stratégique et de contrôle des activités de la nouvelle société que vous allez commencer à exercer tout à l’heure est primordiale pour garantir sa viabilité économique, financière et technique », a rappelé le ministre aux membres du Conseil d’administration.



Saluant le travail de l’UCG, à travers son Directeur général, Mass Thiam, Abdoulaye Seydou Sow, a souligné que ce dernier a fini ‘’de donner à ce métier ses belles lettres de noblesse ».



‘’Ce métier grâce à vous est devenu plus prisé que jamais’’, a dit le ministre, invitant tous les agents de la SONAGED à ‘’maintenir cette belle dynamique » et à poursuivre ‘’le travail bien fait et bien mené partout » sur le territoire national.

