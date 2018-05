STAR LERAL 1700% people avec Mor et Kiya : les mariages croisés de Bouba Ndour et Viviane Chidid et le divorce Amady Badiane en vedette Après Leral Hip Hop Galsen, Leral People, Leral Show, Leral Sports, Leral Jongué Leral.net à travers sa plateforme TV, Leral TV, lance le premier numéro de sa nouvelle émission, STAR LERAL, exclusivement dédiée à l’information 1700% people et paparazzi, sans oublier le show Biz, ses scandales et son côté jardin.

Rédigé par leral.net le Mercredi 9 Mai 2018 à 14:18 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook