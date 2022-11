STRATEGIE HUB AREIEN : L’Armée de l’air et Aibd.sa ensemble pour relever les défis Rédigé par leral.net le Jeudi 3 Novembre 2022 à 11:44 | | 0 commentaire(s)| En visite à l’état-major de l’Armée de l’Air, le Directeur Général de l’Aéroport international, Abdoulaye Dieye et son hôte, le Général de Brigade Papa Souleymane Sarr, Chef d’état-major de l’Armée de l’air ont promis poursuivre la bonne collaboration entre leurs deux entités pour atteindre les défis de la réalisation de la stratégie hub aérien du Chef de l’Etat, Macky Sall.



L’Armée de l’air et l’Aéroport international Blaise Diagne (Aibd) sont partenaires dans la réalisation de la stratégie hub aérien déclinée par le Chef de l’Etat, Macky Sall et vont poursuivre la bonne collaboration pour atteindre les objectifs. C’est ce qui ressort de la visite de courtoisie et de prise de contact que le Directeur général de l’Aibd, Abdoulaye Dieye a effectuée, ce mercredi 1er novembre 2022, à l’état-major de l’armée de l’air où il a été reçu par le Général de Brigade, Papa Souleymane Sarr et ses plus proches collaborateurs.

« Nul ne doute de votre apport et de votre participation au développement de l’aviation civile au Sénégal. Nous sommes disposés à continuer le partenariat pour réussir la mission du Chef de l’Etat qui veut faire de notre pays un hub aérien », a déclaré Abdoulaye Dieye, entouré du top management de l’Aibd. « Je suis en mission commando pour réussir une gestion axée sur les résultats. Nous aurons à développer des stratégies pour réussir la mission exaltante que le Chef de l’Etat nous a confiée », a ajouté M. Dieye qui a promis de consolider les acquis obtenus par son prédécesseur.



Auparavant, le Général Papa Amadou Sarr s’est réjoui de la visite du nouveau Directeur Général de l’AIBD. Il a rappelé qu’une collaboration est établie entre l’armée et l’aviation civile conformément aux recommandations de l’Oaci qui veut que les deux entités travaillent ensemble. Le Cemair a indiqué que l’armée et l’Aibd sont partenaires dans deux grands projets à savoir l’Académie internationale des métiers de l’aviation civile (Aimac) et du centre de maintenance aéronautique (Mro). « Depuis deux ans, nous travaillons ensemble. Nous devons continuer à travailler ensemble afin que les projets aillent de l’avant », a dit le Général. Le Cemair a ajouté que les deux structures travaillent également sur la mise en place d’un hub logistique à l’aéroport Léopold Sédar Senghor. « Nous vous souhaitons plein succès. Soyez rassurés sur nous sommes ouverts pour faire avancer toute collaboration », a insisté le Général Sarr.





