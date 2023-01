Sa patronne s’absente : La bonne enferme les enfants et emporte des bijoux en or et 700 mille francs Poursuivie pour vol au préjudice de son employeuse, R Ndiaye est assurément très téméraire. Pendant que sa patronne était à son lieu de travail, elle a enfermé les trois enfants (2 filles âgées de 12 ans et de 7 ans et 1 petit garçon) de celle-ci avant de quitter l’appartement, emportant des bijoux en or et de l’argent

La dame R. Ndiaye était engagée par la nommée Mame Lissa Seck. Sestâches consistaient aux travaux ménagers, la surveillance des enfants et faire la cuisine. Elle percevait ainsi un salaire de 50 000 FCFA. Quatre mois après sa prise de fonction, elle avait ainsi réussi à gagner la confiance de la victime qui l’a laissée seule avec ses jeunes enfants.



Tout roulait donc dans le meilleur des mondes possibles jusqu’à la journée du lundi. Jointe par sa fille ainée du fait qu’ils étaient enfermés seuls dans l’appartement par la domestique, la victime a, toutes affaires cessantes, rappliqué à la maison où elle a dû requérir les services d’un menuisier pour défoncer la porte de l’appartement et y accéder.



Après avoir pris des nouvelles de sa petite famille, elle s’est dirigée dans sa chambre où elle a constaté que les deux battants de l’armoire du milieu étaient largement ouverts. Elle a ainsi remarqué la disparition de sa boîte à bijou où elle avait rangé une chaîne, trois bracelets et 5 boucles d’oreilles en or. Une somme de 700.000 francs qu’elle comptait verser à la banque avait également disparu.



Ses soupçons s’étant portés sur sa domestique, elle a essayé en vain de joindre celle-ci. C’est ainsi qu’elle s’est résolue à porter plainte. Recherchée puis interpellée par les limiers de la police, elle a passé à table en reconnaissant lesfaits qui lui sont reprochés.



Pour se tirer d’affaires, elle soutient que c’est son copain qui l’a incité à voler sa patronne afin qu’il puisse s’acheter une moto et continuer à faire son travail de livreur. Après avoir passé aux aveux, elle a été arrêtée et déférée au parquet en attendant d’être fixée sur son sort.

