Saccages et pillages de ses magasins : Plus de 300 travailleurs d’Auchan risquent de se retrouver au chômage

Auchan s'est implanté au Sénégal en 2014, avec la volonté d'y développer un commerce moderne, pas cher pour répondre aux besoins alimentaires et de modernité des consommateurs. Avec des prix accessibles à tous, Auchan participe au développement économique, ainsi qu'à la création d'emplois directs et indirects au Sénégal.



Auchan contribue au budget sénégalais en payant des taxes et impôts. Auchan a ainsi versé en 2022, aux titres des impôts, droits et taxes exigibles à l'Etat, 23 milliards FCfa. Aujourd'hui, l'entreprise fournit du travail à 2 300 collaborateurs sénégalais, 600 fournisseurs sénégalais et plus d'un millier de prestataires sénégalais.



Depuis mars 2021, Auchan Sénégal fait face aux attaques, saccages et pillages de ses magasins, avec pour conséquences, d'énormes pertes. Plaçant l'humain au cœur de ses préoccupations, l'entreprise, malgré les effets du Covid-19, combinés aux évènements de mars 2021 (19 magasins saccagés et pillés), n'a mis aucun collaborateur au chômage technique.



Malheureusement, les magasins restent des cibles en 2023. Encore récemment, sept magasins ont été attaqués et pillés; laissant les équipes desdits magasins sans lieu, ni outil de travail. Au vu de la situation d'arrêt collectif et momentané de travail, plus de 300 collaborateurs risquent d'être mis au chômage technique jusqu'à nouvel ordre,

conformément aux dispositions de l'article L.65 du Code du Travail.



Le chômage technique correspond à la situation d'arrêt temporaire de travail des collaborateurs, due à une cause accidentelle survenue au matériel ou à l'outillage de l'entreprise. Durant cette période, les collaborateurs affectés par cette mesure, ne percevront plus de salaire de la part de l'entreprise.



Auchan Sénégal déplore les pertes en vies humaines des dernières semaines et présente à la Nation sénégalaise, ses vives et sincères condoléances. L'entreprise espère que les événements actuels, qui impactent clients, fournisseurs, prestataires et collaborateurs, trouveront au plus vite une résolution définitive.











Fait à Dakar, le 13/06/2023

LA DIRECTION



