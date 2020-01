Sacre de Sadio Mané : un ‘’faux Habib Bèye’’ a voulu froisser le président Macky Sall Un imposteur s’est fait passer pour Habib Bèye après la sacre de Sadio Mané pour le ballon 2019 et répondre au message du chef de l’Etat qui avait réagi sur Twitter pour féliciter l’attaquant des Lions.

«Le Sénégal, premier sur le classement africain, Sadio Mané ballon d'or africain 2019 et le Sénégal n'a même pas un stade qui répond aux normes internationales. C'est pas bien président», avait posté l’imposteur. Il avait été toutefois démasqué par le journaliste Aboubacry Bâ, qui avait alerté sur twitter pour signaler que «Habib Beye a un compte certifié et que la prétendue réponse au Tweet de Macky Sall n'était pas de lui». Habib Bèye confirmé cela, précisant que «Twitter a bloqué le faux compte ce mercredi».

