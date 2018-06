Sadio Mané : « J’aime rester humble »

« Ma personne n’est pas importante »



Interpellé sur le fait que le Japon ait décidé de mettre plus de deux joueurs autour de lui le jour de la rencontre, l’attaquant de Liverpool s’en réjoui. « C’est une fierté d’entendre parler de moi, mais on joue en en équipe. Nous sommes collectifs et on a un staff qui est derrière nous. Il nous met dans de bonnes conditions. Donc, c’est le collectif qui compte et mention spéciale à l’entraîneur (Aliou Cissé) », a-t-il expliqué, avec le sourire. « Tant que le collectif est en place, ma personne n’est pas importante. Il faudra jouer de manière collective », a conclu Mané très ému face aux journalistes qui ont rempli la salle de conférence.



Sadio Mané : « Pourquoi je défends en équipe nationale »



Son positionnement sur le terrain a été l’un des éléments qui ont animé la conférence de presse d’avant-match Japon-Sénégal. Sadio Mané pense qu’il fait de son mieux en sélection comme c’est le cas en club, Liverpool.



« On a une bonne équipe, donc, c’est le plus important. Ce que je fais à Liverpool, c’est ce que j’essaie de faire en sélection. Si je défends, c’est pour respecter les consignes de l’entraîneur. Mais, je pense que ce n’est pas ça le plus important. C’est le groupe qui compte le plus. « Je ne suis pas trop important », a-t-il soutenu face aux nombreux journalistes qui étaient présents dans la salle. Très ému, le capitaine des « Lions » du Sénégal a également évoqué la force du collectif. « Le fait de défendre contribue à aider mon équipe. Cela n’est pas grave, au contraire, ça donne un plus à l’équipe. On défend ensemble et attaque ensemble », a-t-il expliqué, indiquant que seule la victoire sera importante le jour du match. Rappelons que le Sénégal affronte le Japon, ce dimanche (20h heure locale, 15h heure de Dakar), dans un match comptant pour la 2e journée de la Coupe du monde 2018, dans le groupe H.



Sadio Mané : « Ce qu’il faut pour battre le Japon »

Apparu tout souriant en conférence de presse, samedi, dans le mythique Arena d’Ekaterinburg, Sadio Mané a donné les clés pour battre le Japon, ce dimanche, en match comptant pour la 2e journée de la Coupe du monde 2018, dans le groupe H.



« Ce sera un bon match, car le japon a de bons joueurs qui sont aussi très agressifs. Nous aussi, nous avons une bonne équipe. Je pense que ce qu’il faut, c’est être solidaire. Il faut courir ensemble. Je veux dire qu’il faut jouer collectif pour rendre fier notre pays », a déclaré le capitaine des « Lions » du Sénégal qui s’est présenté en conférence de presse pour la première fois depuis qu’il a commencé à porter le brassard.



« Nous respectons le Japon »



Sadio a néanmoins souligné qu’ils ne sous-estiment pas les Japonais. « On respecte le Japon. Il joue bien, mais on fera le maximum pour le contrer. Yoshida (défenseur du Japon), je le connais bien, il est professionnel, il va tout faire pour nous mettre en danger, mais moi aussi, je ferai tout pour gagner le match », a-t-il rassuré avec le sourire affiché.



Mondial 2018: Sadio Mané: « Ma tête n’est pas importante, c’est le collectif qui est en avant »



Sadio Mané content du rôle qu’il est en train de jouer en sélection national. Pour lui, sa personne importe peu, c’est le collectif qui doit être mis en avant. « Ma tête n’est pas importante, c’est le collectif du Sénégal qui est en avant », a-t-il dit en conférence de presse d’avant match. Et d’ajouter: » Comme je l’ai dit, le Sénégal c’est le collectif et on aura en face de nous une belle équipe. Mais on va essayer de se concentrer sur nous même et c’est ce qu’on va faire ».



Répondant à la question d’un confrère sur un éventuel plan anti Sadio Mané, le sociétaire de Liverpool indique qu’il « n’y aura pas de soucis tant que le collectif est bien en place et que l’équipe y gagne, c’est le plus important ».



Toutefois, Sadio Mané reconnait que c’est une fierté d’entendre tout le monde parler de lui même s’il estime que c’est un piège à éviter.



Sadio Mané : « Nous respectons l’équipe japonaise et il faudra faire le maximum pour les contrer »

Le match Sénégal-Japon ne s’annonce pas des plus faciles, selon Sadio Mané. « Ça va être un bon match à jouer. Parce que, le japon est une belle équipe. Mais, nous aussi, nous avons une bonne équipe. Nous sommes une équipe qui joue le ballon. Ça ne sera pas facile. L’important, c’est d’être solidaire et jouer en équipe, c’est-à-dire courir ensemble, comme nous l’avons fait la dernière fois (contre la Pologne) », réitére l’attaquant de Liverpool. Selon lui, il faudra aussi se donner à fond pour les couleurs de notre pays qu’il défend. « C’est une fierté d’entendre tout le monde parler de moi. Mais, le plus important, c’est le collectif. Nous avons un staff derrière nous qui nous met dans de bonnes conditions. Nous travaillons bien. Et, il faut se concentrer sur ce que nous voulons faire. C’est le collectif qui a gagné contre la Pologne. Ils (les japonais) ont un bon style de jeu. Contre la Colombie, ils ont gagné. Nous respectons l’équipe adverse et il faudra faire le maximum pour les contrer », a-t-il ajouté.