Sadio Mané : «Je ne vais plus tirer les penaltys» « L’équipe m’a donné trois fois la chance. Je pense que le ratio n’est pas bon. Maintenant, je vais laisser les penaltys aux autres. En un moment donné, il faut penser à l’équipe et ne pas être égoïste ». C’est ce qu’a déclaré Sadio Mané, après avoir raté un nouveau pénalty, hier, lors de la victoire face à l’Ouganda (1-0), dans des propos rapportés par Stades.

Sadio Mané a raté deux pénaltys dans cette Can 2019, après un premier exercice contre le Kenya.



Rédigé par leral.net le Samedi 6 Juillet 2019 à 10:41 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos