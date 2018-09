Sadio Mané : "Mon secret…"

Auteur d'un début de saison de feu (4 buts en 4 matches de Premier League), avec en prime le titre de meilleur joueur d'Angleterre du mois d'août. Sadio Mané est sur la lancée de sa dernière saison avec Liverpool. En regroupement avec la sélection pour Madagascar-Sénégal de dimanche prochain, il a levé le voile sur la racine de sa réussite hier, mardi 4 septembre.



"Ce n'est pas la première fois que je le dis : c'est le travail, mon secret, révèle-t-il, face aux journalistes à Paris, à l'issue de la deuxième séance d'entraînement des Lions. C'est ce que je fais tous les jours. Je ne mets pas la pression, je travaille et je reste sérieux."



Et face aux critiques sur le contraste entre ses grosses performances avec Liverpool et ses piètres sorties avec la sélection, Sadio Mané réagit : "Cela ne me fait pas mal du tout. Je suis conscient de mes qualités et de ce que je fais. C'est normal qu'on attende beaucoup de moi et que les supporters veuillent que je fasse plus. Le football, c'est comme ça. Parfois, ça marche d'autres fois, non. Il faut se reprendre se remettre en question comme je le fais tout le temps pour avancer", a-t-il dit, écrit Seneweb.