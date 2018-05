Sadio Mané à l'assaut du Real de Madrid : Quand Sadio fait mieux que El Hadji Diouf et Salif Diao En tant qu'acteur principal et joueur titulaire, Sadio Mané est le premier joueur qui a marqué la Ligue des champions UEFA en se qualifiant en finale pour affronter le Real Madrid. Avec ces faits d'armes, Sadio Mané fait mieux que Salif Diao qui a gagné la C1 en 2004-2005, sans être titulaire avec Liverpool où El Hadji Diouf a été en 2003 le joueur le plus cher d'Anfield avec 10 milliards FCFA à l'époque.

Rédigé par leral.net le Vendredi 4 Mai 2018 à 08:57 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook