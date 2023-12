Sadio (Mbacké): un car de transport se renverse et fait 18 blesses dont 4 fractures Rédigé par leral.net le Mardi 12 Décembre 2023 à 16:26 | | 0 commentaire(s)|

Un véhicule de transport, avec à son bord des commerçants habitants de Touba en provenance du marché hebdomadaire de Gassane (département de Linguère), s’est renversé hier lors du voyage retour aux environs de 20 heures à l’entrée de Sadio. Il y a eu plus de peur que de mal, aucune perte en vie humaine n’est […] Un véhicule de transport, avec à son bord des commerçants habitants de Touba en provenance du marché hebdomadaire de Gassane (département de Linguère), s’est renversé hier lors du voyage retour aux environs de 20 heures à l’entrée de Sadio. Il y a eu plus de peur que de mal, aucune perte en vie humaine n’est déplorée. Cependant, la gendarmerie, alertée, a dénombré 18 blessés, dont 4 fracturés. L’état chaotique de l’axe Sadio -Gassane a contribué à l’accident, les quatre pneus du véhicule en l’air. Les sapeurs-pompiers sont intervenus pour transporter les victimes au centre de santé de la commune de Sadio avant leur transfèrement à l’hôpital Ndamatou de Touba. A signaler que l’état défectueux de l’axe cahoteux pleins de déviations, sablonneux ou latéritique par endroit entre Touba Sadio a fait l’objet de plusieurs manifestations des populations. Les éléments de la brigade de gendarmerie de Sadio ont constaté puis ouvert une enquête pour déterminer les causes de l’accident. Mamadou DIEYE



