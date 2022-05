Saint-Louis / Affrontements entre policiers et câblo-distributeurs : des arrestations enregistrées

Après plusieurs descentes des forces de l’ordre durant les derniers mois pour couper leurs câbles, ils ont cette fois-ci, décidé de répliquer et de résister aux policiers.



Des renforts ont ainsi, rappliqué et les choses se sont envenimées. Des grenades lacrymogènes ont été tirées sur les résistants et plusieurs personnes ont été blessées.



« Nous ne volons pas, nous n’agressons pas. C’est notre boulot et on fait vivre nos familles grâce à ça. Ils ne peuvent pas et ne doivent pas nous empêcher de travailler. Nous sommes prêts à y laisser nos vies », a informé un des câblo-distributeurs.