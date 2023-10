Saint-Louis: Amadou Ba passe en revue les principaux secteurs d'activités porteurs d'emplois et leviers de la vie économique Le Premier Ministre Amadou Ba a présidé ce vendredi 20 octobre 2023 le Comité régional de développement spécial (CRD), consacré à la région de Saint-Louis. Les principaux secteurs d'activités porteurs d'emplois et leviers de la vie économique ont été passés en revue en présence des différents acteurs. À ce titre, la prise en charge des questions liées à l'éducation, la santé, l'hydraulique ou encore la pêche ont longuement été abordées par les intervenants. Sur tous ces points, le Premier Ministre Amadou BA a rappelé qu'une planification est en cours et que certains connaîtront bientôt un début de mise en œuvre.

Rédigé par leral.net le Vendredi 20 Octobre 2023 à 22:21 | | 0 commentaire(s)|

"Pour la réhabilitation des écoles, un programme national est prévu dès 2024. Pour ce qui est de l'hôpital, c'est une question que je suis entrain de suivre de très près. Je puis vous dire que le financement est déjà acquis pour la construction de l'hôpital de niveau 4. Par contre, il faut aussi poser le débat sur l'entretien de l'hôpital régional. C'est vrai qu'il faut construire des infrastructures hospitalière, mais il est tout aussi important de les entretenir.



Du reste, des investissements consistants ont été faits dans la région, en termes d'infrastructures d'envergure. Pour ma part, j'estime que l'essentiel n'est pas de faire des projets ou des promesses qu'on ne peut pas respecter. C'est ce que vous entendrez dans les prochains jours. Certains viendront avec beaucoup de promesses alors qu'ils n'ont aucune maîtrise de la situation. Pour ma part, c'est après plannification, que je parle. Tout ce dont je vous parle en termes de projets est déjà planifié sur le plan national. Pour en revenir à la consolidation de la carte sanitaire, je voudrais dire que quand on a un hôpital bien équipé, de niveau 4, une université d'excellence, il nous faut également des hôtels de référence.



Il s'agit donc de bâtir des échelles de valeur autour de tout cela. Beaucoup de médecins africains sont formés dans nos universités, donc en mettant l'accent sur des secteurs comme la santé ou le tourisme, nous pouvons créer beaucoup d'emplois. J'y ai déjà réfléchi et c'est faisable dans un court délai" a assuré le Chef du Gouvernement. Insistant sur les perspectives du secteur de la santé, le Premier Ministre Amadou BA annonce d'importantes mutations.



" Le tourisme médical se trouvera renforcé. Certains africains et même des personnes venant d'autres continents pourront venir se soigner au Sénégal. Cela a déjà commencé et nous allons renforcer la tendance. Bientôt vous verrez de plus en plus d'étrangers venir se soigner ici pour la qualité de nos services mais également pour des raisons fiscales. Ces éléments sont intégrés dans la mise en œuvre du Plan Sénégal Emergent (PSE) mais il nous fallait d'abord dérouler une politique de rattrapage structurel avant de passer à un autre niveau.



Maintenant que c'est fait et que l'équité sociale et territoriale sont bien prises en charge, nous allons passer à une autre étape. À ce propos, la région de Saint Louis sera bien lotie. Donc quand vous verrez les étrangers affluer chez nous pour des soins, ne soyez pas étonnés", a notamment déclaré le Premier Ministre Amadou BA. Après Saint-Louis, le Chef du Gouvernement présidera un autre Comité régional de développement à Dagana ce samedi 21 octobre 2023, dans le cadre de la tournée économique qu'il effectue dans le nord (Saint-Louis) et le centre du pays (Louga).



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook