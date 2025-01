Saint-Louis – Direction régionale des douanes du nord : 13,4 milliards FCFA de recettes pour 2024

Selon le Colonel Ousmane Kane, ce succès est dû à la mobilisation exemplaire des agents des subdivisions de Saint-Louis, Louga et Matam. « Nous sommes des soldats, on nous assigne des objectifs et on se donne les moyens de les atteindre. Cependant, nous pouvons dire qu'il y a un glissement positif de plus d’un milliard par rapport à l’objectif initial », a-t-il précisé en félicitant tous les agents pour leur excellent travail. Une mention spéciale a été décernée au bureau des douanes de Rosso, considéré comme la locomotive de la direction régionale. Ce bureau a en effet vu ses recettes douanières passer de 9 milliards FCFA en 2023 à 12 milliards FCFA en 2024.



Le Colonel Kane a souligné que cette réussite repose sur la rigueur des agents et des conditions de travail améliorées. Il a également salué la contribution précieuse de leurs partenaires économiques et des commissionnaires.



Cependant, des défis subsistent, notamment l'hostilité de certaines populations locales. Pour y remédier, la Direction régionale mène des actions de sensibilisation impliquant notables et leaders d’opinion, afin de renforcer la compréhension de son rôle en tant que membre des forces de défense et de sécurité, protégeant l’économie et la santé des populations.



Le Colonel Kane a également rappelé l’importance du système Gaïndé, une plateforme numérique destinée à optimiser les opérations douanières. Son implantation à Saint-Louis a permis un meilleur suivi des opérations et une réduction des échappées fiscales. « Le déploiement du système Gaïndé à Diama a presque doublé les recettes douanières. Nous sommes confiants que son extension à d’autres bureaux renforcera notre efficacité et répondra aux attentes des autorités supérieures », a-t-il conclu.