Saint-Louis: L'association des sages-femmes a déroulé ses 48h de dépistage du cancer du col de l'utérus, du sein et des vaccinations HPV Rédigé par leral.net le Lundi 6 Novembre 2023 à 17:51 | | 0 commentaire(s)| L'association des sages femmes, section de Saint-Louis a organisé ses 48h de dépistage du cancer du col de l'utérus, du sein et des vaccinations HPV. A l'issue de ces journées qui portaient sur le thème, " Les évacuations référentielles à la maternité", plus de 200 femmes ont été dépistées, dont 12 ont été positives et prises en charge.



