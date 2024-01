Saint-Louis: Le ministre de la pêche Pape Sagna Mbaye remet 500 licences de pêche aux Guet-Ndariens Grâce à la coopération entre le Sénégal et la Mauritanie, les pêcheurs du quartier de Guet-Ndar ont bénéficié de 500 licences de pêche qui va leurs donner l'autorisation de pêcher 50 mille tonnes de poissons afin de ravitailler le marché sénégalais.

La cérémonie de remise des licences a eu lieu en présence du gouverneur de Saint-Louis Alioune Badara Samb, du maire Mansour Faye et d'une forte délégation mauritanienne et a été présidée par le ministre de la Pêche et de l’Économie maritime, Pape Sagna Mbaye. "Nous sommes réunis ici pour distribuer 500 licences de pêche que le gouvernement mauritanien a attribuées aux pêcheurs guet-ndariens soit un équivalent de 50 mille tonnes de poissons", a déclaré le ministre qui a précisé que "cette régularisation est faite pour mettre à la disposition des pêcheurs guet-ndariens 50 mille tonnes de poissons péchés dans les eaux mauritaniennes et uniquement pour venir ravitailler le marché sénégalais" Papa Sagna Mbaye a invité les bénéficiaires de ces licence à respecter la législation mauritanienne.



"C’est l’occasion de mettre en évidence l’excellence des relations qui existe entre les deux pays frères la Mauritanie et le Sénégal" a-t-il magnifié, en remerciant ainsi les autorités mauritaniennes pour leur compréhension mais également leur sens de la responsabilité en accordant ces licences aux pêcheurs guet-ndariens. Venu prendre part à cette cérémonie, le chargé des Affaires juridiques au ministère des Pêches et de l’Économie maritime de la Mauritanie, Camara Dramane a réitéré les liens de fraternité entre ces deux Nations.



A rappeler que hormis les autorités étatiques et locales, des représentants des pêcheurs de Guet Ndar, des femmes transformatrices, des membres du Conseil local de pêche artisanale (CLPA), des notables, entre autres personnalités, ont pris part à cette cérémonie de remise de licences de pêche.



Adama Sall (Saint-Louis)



