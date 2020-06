Saint Louis: Les habitants veulent plus que le déboulonnent de la statue Faidherbe, ils demandent la rebaptisation de toutes les infrastructures et rues qui portent des noms de colons … Les habitants de Saint Louis continuent de réclamer le déboulonnement de la statue Faidherbe. Mieux, ils veulent que toutes les rues et infrastructures publiques qui portent des noms de colons soient débaptisées.

La polémique autour de la statue Faidherbe à Saint Louis continue. Les habitants de la vielle ville favorables à un déboulonnement vont plus loin, ils veulent que toutes les rues et infrastructures publiques qui portent des noms de colons soient débaptisées, raconte la Rfm.



Zayir Fall du mouvement « Walou Ndar » se veut clair. « Faidherbe symbolise la domination coloniale, il symbolise la soumission, la statue doit être démolie. Nous sommes en 2020, nous sommes indépendants et nous devons vivre cette indépendance en toute liberté », a-t-il dit.



Abondant dans le même sens, Latif Fall du forum « Walou Ndar », a déclaré ce qui suit : « Nous avons proposé aux autorités à l’enlever, pour les mettre à l’aise d’organiser un referendum local s’il le faut pour recueillir l’opinion. Mais, nous, notre opinion elle est tranchée ce que Faidherbe a fait et ce que les historiens ont raconté avec les lois internationales actuelles Faidherbe serait passé devant la cour pénale internationale pour génocide et crime de l’humanité. Comment peut-on penser à discuter pour laisser cette statue sur place et notre souveraineté sur tous les plans ? »



L’ancien parlementaire, Samba Seck va plus loin : « Au plan historique c’est un peu trop place Faidherbe, pont Faidherbe, rue France etc, je n’aime pas le terme déboulonner mais on peut débaptiser la place, le pont etc. Donc je crois que c’est un débat intellectuel qui doit être un débat extrêmement serein. Je pense qu’on va reposer le débat et ce sera calme et serein. Je crois que les gens trouveront une solution »…

