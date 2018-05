Saint-Louis: Malgré le limogeage de Baydallaye Kane et d'Ibrahima Diao, les étudiants ne décolèrent toujours pas

La Coordination des Étudiants de Saint-Louis (CESL) a tenu, samedi, une assemblée générale dans la soirée pour apprécier les limogeages de Baydallaye KANE et d’Ibrahima DIAO. La CESL a invité la communauté étudiaient à « resserrer les rangs », à « ne pas se laisser berner » par la nouvelle. « L’heure n’est pas à l’excitation et au contentement. Ce que nous attendons est loin d’être acquis », a déclaré Jeanne GOMIS.



« Notre colère est loin d’être calmée », a-t-elle ajouté en indiquant que les étudiants réclament « sur plateau d’or, les têtes de Mary Teuw NIANE, d’Amadou BA et d’Aly Ngouille NDIAYE ».



Mlle GOMIS qui réagissait à l'absence du président de séance Alexandre Mapal SAMBOU, regrette « le sacrifice de l’avenir des étudiants » pris en otage dans de présumées dissensions entre le ministre de l’Enseignement supérieur et celui en charge des Finances. « Le combat est que l’auteur du crime soit emprisonné », a-t-elle précisé en soutenant que « l’affront que nous avons subi n’est pas comparable à ces deux limogeages ».



La CESL maintient dès lors maintient son mot d’ordre de grève illimitée.



