Saint-Louis - Manifestation À Ndioum : Les populations exigent un hôpital fonctionnel Les populations du département de Podor ne sont pas contentes des pouvoirs publics, plus particulièrement du ministre de la Santé et de l’Action sociale. Elles l’ont fait savoir à travers une manifestation pacifique tenue à Ndioum. Une occasion que les populations de la commune de Ndioum et villages environnants ont saisie pour exiger un hôpital fonctionnel et capable de prendre en charge correctement leurs problèmes sanitaires.

L a température élevée et la forte chaleur dans cette partie du Fouta n’ont nullement affaibli l’engagement et la détermination des populations de la commune de Ndioum et des villages environnants pour manifester leur ras-le-bol. Debout comme un seul homme, femmes, hommes, personnes du 3e âge et jeunes du département de Podor ont arboré des brassards rouges et brandi des pancartes dans les rues de la ville pour dénoncer, avec la dernière énergie, l’état technique lamentable de l’hôpital de Ndioum.



Pour les manifestants, les populations du département de Podor méritent plus de considération et de respect de la part des autorités sanitaires nationales.



« Trop, c’est trop ! L’hôpital de Ndioum est plus malade que les patients qu’on y évacue. La structure sanitaire souffre d’un sous-équipement technique incompréhensible et inacceptable. Malgré sa position géographique et stratégique dans le Fouta, l’hôpital ne dispose d’aucun matériel technique pour la prise en charge correcte des problèmes sanitaires des populations de la contrée. C’est pourquoi nous avons décidé de dire stop aux autorités du ministère de la Santé. Car nous en avons marre des nombreuses promesses jamais tenues », a râlé la dame Oumou Sy.



Fort déçue de la situation du plateau technique de l’hôpital de Ndioum et dopée par la forte mobilisation des populations, la porte-parole du jour des marcheurs de poursuivre :



« Depuis sa création en 1977, l’hôpital n’a jamais bénéficié d'un scanner. Quand nous avons des malades qui doivent passer le scanner, il faut parcourir des centaines de kilomètres pour aller vers d’autres structures sanitaires. Soit on évacue les malades vers Ourossogui, dans la région de Matam, soit on se rend à l’hôpital régional de Saint-Louis, soit à celui de Louga. Comble du malheur, il arrive parfois aux populations du département de Podor de se voir signifier, après plusieurs centaines de kilomètres de route, que les scanners de ces hôpitaux sont en panne. Et souvent, ceux qui n’ont pas les moyens financiers de poursuivre leur chemin sur Dakar, constatent, impuissants, le décès de leurs parents. Cette négligence doublée de manque de considération de l’hôpital de Ndioum doit cesser », a-t-elle fustigé.



Pour les manifestants, le problème du scanner n’est que l’arbre qui cache la forêt dans la structure sanitaire de Ndioum.



“Le peu de matériel technique disponible à l’hôpital est vétuste. Pourtant, depuis plusieurs années, nous tirons la sonnette d’alarme pour que cette injustice sociale soit corrigée. Raison pour laquelle nous interpellons directement le président de la République Macky Sall pour que des solutions urgentes soient trouvées aux maux de l’hôpital de Ndioum. Puisque les autres responsables du secteur ont montré leurs limites”, a ajouté Oumou Sy sous les ovations des marcheurs.



Avant de conclure que la pression des populations du département de Podor sera maintenue, le temps qu’il faudra pour avoir gain de cause.

