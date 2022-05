Saint-Louis : Procès Mansour Faye/Gas El Salvador, l'activiste condamné à 6 mois dont 1 ferme et 100.000 francs d'amende

Le verdict est finalement tombé dans l'affaire qui oppose le maire Mansour Faye à l'activiste Alioune Thiam plus connu sous le sobriquet de Gas El Salvador.



Le tribunal a suivi le réquisitoire du procureur qui avait demandé six mois de prison dont un ferme, avec 100.000 francs à payer, pour le bloggeur qui avait fait l'objet d'une plainte de Mansour Faye après une de ses "lives" où il a parlé de la fortune de deux filles du maire de Saint-Louis.





Il était poursuivi pour injures par voie de presse et diffusion de fausses informations.



Adama Sall (Saint-Louis)

