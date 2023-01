Saint-Louis/ Sécurité en mer et techniques de géolocalisation: Des capitaines de pirogues capacités Après le département de Mbour, la Caopa etait dans la vieille cité pour former, échanger et partager sur la sécurité en mer et la technique de la géolocalisation. Plusieurs piroguiers ont eu l'occasion d'être édifié sur l'arrêté, définissant les critères de désignation des capitaines qui, selon les organisateurs, ne sont pas seulement les personnes qui auront les moyens de se procurer une pirogue.

Le président de la Confédération africaine des organisations de pêche (CAOPA), Gaoussou Guèye a évoqué les enjeux et les opportunités à venir, suite à l'exploitation du pétrole et du gaz. Cette situation en rapport aux plateformes pétrolières et gazières, insiste-t-il, doit engendrer de nouveaux comportements des acteurs et des professionnels de la pêche. M Guéye n'a surtout pas manqué de rappeler que ces professionnels du secteur de la pêche doivent maitriser les délimitations sécuritaires de ces plateformes pour éviter d'éventuels accidents en mer.



Avec les formateurs aussi, il s'attend à des échanges avec ces professionnels de la pêche qui ont une grande expérience de la mer. Car, toujours selon lui, ce ne sont pas seulement les intellectuels ou les diplômés qui sont des experts. A l'en croire, ces professionnels ont aussi des connaissances réelles en mer.



Gaoussou Guèye estime aussi que l'Etat tout comme les sociétés d'exploitation doivent prendre en compte les besoins des professionnels de la pêche en les consultant, avant de prendre une quelconque décision qui peut impacter leur avenir.



Ainsi, le chef du service régional des pêches et de la surveillance maritime de Saint-Louis, Lamine Diagne a déclaré que cette rencontre intervient dans un contexte particulier de changements climatiques et surtout de houles dangereuses qui ne cessent d'impacter négativement sur la sécurité des pêcheurs en mer. Et, elle permettra aux capitaines de pirogues de faire face à leur responsabilité.



A retenir, cette formation, ayant regroupé une vingtaine de capitaines de pirogues, a été tenue en présence du président du Conipas, de l'inspecteur des pêches et du chef de service régional des pêches et de la surveillance maritime.





