Saint-Louis - Tension dans la Campagne : Mary Teuw Niane accuse BBY de saboter ses caravanes et ses affiches Après une semaine de campagne électorale apaisée et civilisée dans la capitale du Nord, la tension commence à monter. Le camp du maire sortant, Mansour Faye, est accusé de sabotage des caravanes de son rival et frère de parti, le Pr. Mary Teuw Niane. Face àla presse, le directoire du candidat de la coalition And Ak Mary Teuw Niane Liggeyel-Ndar a vigoureusement dénoncé de tels actes. BBY nie.

Le directeur de campagne du candidat Mary Teuw Niane est très remonté contre les agissements du camp du maire sortant Mansour Faye. Face à la presse, Abdoulaye Ndiaye, Responsable du FSD/BJ, a invité le maire Mansour Faye à retenir ses troupes, pour une suite apaisée de la campagne électorale des Locales à Saint-Louis. “Ce que font les militants de la coalition BBY est inélégant.



Depuis quelques jours, ils ont adopté des stratégies de sabotage de nos caravanes. Elles sont suivies par les camions de sonorisation du maire sortant pour tenter de nous brouiller. Pire, toutes nos affiches sont déchirées sur l'étendue du territoire communal par les jeunes de la coalition BBY”, fulmine Abdoulaye Ndiaye.



La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, ajoute-t-il, c'est l'incident de Ngallèle où la caravane du Pr. Mary Teuw Naine a été bloquée par une quarantaine de nervis armés de gourdins et d'armes blanches. “N'eût été l'intervention rapide de la police, le sang allait couler. Depuis lors, on négocie et on respecte les consignes de notre candidat de ne pas verser dans la violence. Mais ils sont avertis, parce qu'on ne se laissera plus faire. Au lieu d'user de la violence, ils n'ont qu'à exposer leurs réalisations aux Saint-Louisiens”, raille le directeur de campagne de la coalition And Ak MTN/Liggeyel-Ndar.



Le directoire de campagne du Pr. Mary Teuw a également vilipendé la coalition BBY et son leader pour les abus qu'ils font des instruments de la mairie. “Le candidat Mansour Faye utilise abusivement la radio municipale.



Leurs affiches sont placardées sur les abribus. Des véhicules de la mairie et d'autres moyens de la municipalité sont maquillés pour être utilisés dans la campagne de BBY. Ce qui n'est pas normal. Malgré tout cela, ils ne nous empêcheront pas de battre campagne”, prévient Abdoulaye Ndiaye





BBY nie



Ces accusations ont été balayées par les responsables de la coalition BBY de Saint-Louis. Pour eux, le camp du candidat Mary Teuw est en train de préparer l'opinion saintlouisienne sur sa future défaite.



“Mansour Faye est un homme civilisé et épris de paix. Tout ce qu'ils avancent, ce sont des mensonges. Si Mary Teuw n'a pas les moyens d'avoir une bonne sono, c'est leur problème. Ils se sont rendu compte que le maire sortant est sûr de sa victoire le 23 janvier 2022”, répond l'adjoint au maire Lamine Ndiaye.



Il ajoute que, comme toutes les coalitions en compétition, BBY a des hommes responsables pour assurer sa sécurité et non des nervi

Par Fara Michel Dièye