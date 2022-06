Saint-Louis : une dame mortellement fauchée par un minibus, deux collégiens grièvement blessés La route continue encore de faire des victimes. En effet, ce 31 mai, aux environs de 18h à Saint-Louis, plus précisément au niveau du croisement Ngallele-Maka Toubé, un minibus a dérapé et a balayé tout sur son passage y compris des passagers qui attendaient un taxi au bord de la route.

Les secouristes se sont vite rendus sur les lieux de l'accident mais malheureusement, une dame y a perdu la vie sur le coup. On dénombre également plusieurs blessés parmi lesquels deux collégiens grièvement touchés et transportés à l’hôpital régional de Saint-Louis.



D'après un témoin, c'est en voulant éviter un autre véhicule que le chauffeur du minibus a perdu le contrôle et atterri sur ces individus qui vaquaient tranquillement à leurs occupations.

La même source rapporte que pas plus tard que jeudi dernier, sur le même axe, un taxi avait heurté une malade mentale qui a rendu l'âme sur le coup à cause de la violence du choc.



Les jeunes du quartier sont sortis dans la soirée, brûlant des pneus, pour manifester leur colère contre ces "chauffards" qui roulent à tombeau ouvert sur cette route très fréquentée. Ces jeunes réclament aussi l'implantation de ralentisseurs sur cette route nationale pour réduire les risques d'accident.



Adama Sall (Saint-Louis)

