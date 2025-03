Saint-Louis : vers le démarrage des travaux de réhabilitation des services de réanimation et de cardiologie de l’hôpital régional

Les travaux de réhabilitation du service de réanimation et d’une partie du service de cardiologie du Centre hospitalier régional de Saint-Louis (CHR/SL) vont débuter à partir du 17 mars prochain, a-t-on appris de la cellule de communication de cette structure sanitaire régionale.



”L’hôpital de Saint-Louis informe ses usagers du démarrage des travaux de réhabilitation du service de réanimation et d’une partie du service de cardiologie à compter du lundi 17 mars 2024 financé par la coopération luxembourgeoise Lux Dev’´, indique un communiqué transmis à l’APS.



Dans le cadre de ces travaux, renseigne le texte, le service de réanimation est temporairement transféré dans les locaux du Centre de Diagnostic et de Consultation Ambulatoire (CDCA), situé derrière le service des Urgences.



“Cette initiative vise à améliorer la qualité des soins et le confort des patients, conformément à notre engagement à offrir une prise en charge optimale. Nous comptons sur votre compréhension et votre collaboration durant cette période”, renseigne le communiqué.



