Saisie de 08 kg de cocaïne à Fass Mbao: Quatre individus en garde à vue pour trafic international de cocaïne et blanchiment de capitaux

Après près de six tonnes de cocaïne saisies, en moins d’un mois, au large de Dakar par la Marine nationale, la Police a également mis la main sur huit kilogrammes de ce même produit prohibé, le 30 novembre dernier, à Fass Mbao. Selon le Bureau des relations publiques (Brp), l’opération est réussie par la Division […] Après près de six tonnes de cocaïne saisies, en moins d’un mois, au large de Dakar par la Marine nationale, la Police a également mis la main sur huit kilogrammes de ce même produit prohibé, le 30 novembre dernier, à Fass Mbao. Selon le Bureau des relations publiques (Brp), l’opération est réussie par la Division opérationnelle de l’Office central de repression du trafic illicite de stupéfiants (Ocrtis), qui est également parvenue à mettre aux arrêts quatre individus, dont 2 Sénégalais et 2 de nationalités étrangère. Ils sont tous placés en position de garde à vue pour :association de malfaiteurs et trafic international de cocaïne en groupe criminel organisé et blanchiment de capitaux », selon la même source. Revenant sur les faits, celle-ci renseigne que le demantellement de ce réseau dont les ramifications s’étendent à d’autres pays de la sous-region, d’Europe et d’Asie, fait suite à l’exploitation d’un renseignement opérationnel portant sur la livraison de paquets suspects dans une balle de friperie, mettant en cause deux compatriotes établis dans la banlieue dakaroise. Poursuivant, les diligences entreprises ont permis de mettre la main sur l’une des parties impliquées dans cette transaction, puis sur deux individus de nationalités étrangères dépéchés à Dakar pour dérouler la manoeuvre au profit d’une organisation mafieuse étrangère, ainsi qu’un autre sénégalais, rapporte le Brp de la Police. Il ajoute que deux autres individus de nationalité sénégalaise, un homme agé d’une quarantaine d’années, répondant au nom de Abdou Diagne et une femme trentenaire, dénommée Mama, sans autres précisions, tous domiciliés à Grand Dakar, ont réussi à prendre. La Police nationale entend poursuivre les recherches et invite ainsi la population à collaborer avec les enquêteurs. S. GUEYE



