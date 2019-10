Saisie de drogue : L'Ocrtis a interpellé 161 Sénégalais et 10 de nationalités différentes

Enquête, consultant la Revue annuelle conjointe 2019 du ministère des Finances, révèle que l'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants (Ocrtis) a saisi 570 kg de cannabis, 25 kg de haschisch, 15 g de cocaïne et 47,7 g d'héroïne.



Ainsi, l'Ocrtis a interpellé, durant l'année 2018, 161 Sénégalais et 10 de nationalités différentes. Et, le rapport en question mentionne que le Sénégal a le plus bas taux de criminalité en Afrique de l'Ouest, soit 30%.



