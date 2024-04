Saisie historique de cocaïne par les Douanes sénégalaises : Plus de 1 tonne interceptée à Kidira

La Brigade commerciale des Douanes de Kidira, Subdivision de Tambacounda, Région douanière du Sud-est, a réalisé, ce dimanche 14 avril 2024 vers 20 heures, la plus importante saisie de cocaïne par voie terrestre jusque-là enregistrée au Sénégal.

Il s’agit de 1137,6 kg de cocaïne conditionnés en plaquettes et mis dans des sacs soigneusement dissimulés dans le double fond d’un camion frigorifique venant d’un pays limitrophe du Sénégal.

Ledit camion, en apparence vide, a fait l’objet d’un ciblage sur la base d’éléments pertinents avant d’être passé au scanner des Douanes installé à la sortie de Kidira, sur la route de Tambacounda.

La contrevaleur totale de la drogue saisie est estimée à 90 milliards 960 millions de francs CFA. L’enquête suit son cours.

Les unités douanières du Sud-est restent mobilisées pour faire face au trafic illicite avec détermination conformément aux orientations données par le Directeur général lors de sa récente tournée dans cette région douanière.

Pour rappel, les éléments de la Subdivision de Tambacounda avaient fait une saisie de près de 92 kg de cocaïne à Koumpentoum, le 31 mars dernier.

Ces importantes saisies de cocaïne dénotent, encore une fois de plus, de l'engagement de l’Administration des Douanes et au-delà, de la ferme volonté du Sénégal à lutter par tous les moyens légaux contre la criminalité transfrontalière organisée, notamment le trafic de stupéfiants.



