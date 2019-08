Salon Tournant Economie Sociale et Solidaire Le « Salon Tournant Economie Sociale et Solidaire », une initiative du Ministère de la micro-finance est prévue du 26 octobre au 02 novembre 2019 au Centre des Expositions de Diamniadio. Il s’agit d’un événement d’envergure, dont l’état des lieux des travaux a été fait ce matin pour cerner les contours.

Rédigé par leral.net le Jeudi 29 Août 2019 à 18:53 | | 0 commentaire(s)|

Le Salon reste une initiative phare dans le développement de la micro-finance. Ainsi, le Secrétaire général du ministère de la micro finance et de l’économie Sociale et Solidaire, Christian Diatta, il reste encore beaucoup à faire pour réussir le pari de l’organisation ou même faire plus que la 1ère édition.

Revenant sur l’historique de ce partenariat, M Diatta rappelle qu’il est né d’une rencontre recentre Macky Sall et le Roi du Maroc. Les deux Chefs d’état ont mis en place un groupe d’impulsion économique avec des commissions pour définir et mettre en place ensembles les mécanismes de fonctionnement.

« Il y a déjà une grande satisfaction sur l’avancement des travaux. Le comité d’organisation va emprunter les voix les plus réalistes pour la réussite de ce rendez-vous. Le lancement de ce salon a eu lieu en juillet dernier à Diamniadio. A ce rendez-vous, 4 stands d’exposition sont ciblés avec comme activités, l’exposition commerciale, l’exposition institutionnelle, le forum scientifique, l’organisation d’une gastronomie des terroirs entre autres », a exposé le Conseiller technique de Madame le ministre Zahra Iyane Thiam nommée Commissaire générale en charge de la préparation du Salon Tournant Économie Sociale Solidaire, Maimouna Sévané.



Sous ce registre, les organisateurs du Salon prévoient de mette en œuvre une véritable synergie de l’ensemble des acteurs avec le patronat sénégalais et tous acteurs socio-économique. D’autres acteurs, précise-t-on, ont suggéré de ratisser large avec une implication les établissements professionnels du Sénégal.



Ngaty Ndoye



