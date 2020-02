Salon de l’agriculture de Paris 2020 : le Sénégal participe avec 44 exposants

Rédigé par leral.net le Samedi 22 Février 2020 à 12:18 | | 0 commentaire(s)|

Le salon de l’agriculture de Paris 2020 s’est ouvert ce samedi 22 février au parc des expositions de la porte de Versailles. Des dizaines de pays sont présents à ce rebndez-vous avec des milliers d’exposants de l’agriculture et de l’élevage.



Le Sénégal y a pris part avec une forte délégation conduite par ministre de l'Agriculture de l’équipement rural. Comme la plupart des pays exposants, le Sénégal dispose de deux stands dont l’un abrite les entités de l’Etat. Il s’agit entre autres du Conseil sénégalais des chargeurs (Cosec), de l'Agence nationale pour le conseil agricole et rural, (ANCAR), de l'Institut sénégalais de recherches agricoles (ISRA), la Société nationale de commercialisation des oléagineux du Sénégal (SONACOS), L'agence sénégalaise de promotion des exportations (ASEPEX), la Société d'aménagement et d'exploitation des terres du delta du fleuve Sénégal (SAED). Des organisations professionnelles privées sont logés dans le second stade situé au Pavillon 5, lequel qui abrite celui du Maroc, la Côte d’ivoire et le Mali. Au nombre de 28, constituées majoritairement de femmes, elles exposent de produits agro-alimentaires.



« Toutes les régions du Sénégal sont représentées, assure le Commissaire chargé de l’exposition. Pour la participation, nous avons fait appel à toutes les entreprises qui s’activent dans la transformation. Une quarantaine d’entre elles ont manifesté leur intérêt. Ensuite, une présélection avait été faite avec le concours de l’Asepex. À l’issu de celle-ci, le ministère de l’Agriculture a fait le choix final en misant sur la qualité du produit et de son emballage de l’entreprise ».





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos