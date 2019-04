Samir de ‘’Pod et Marichou’’ : « je pensais qu’elle avait beaucoup d’argent » Rédigé par leral.net le Samedi 20 Avril 2019 à 14:56 | | 0 commentaire(s)| Bon sang ne saurait mentir. Samir, acteur de la série télévisée ‘’Pod et Marichou’’ a certainement hérité ses talents d’acteur de sa mère Joséphine Zambo, célèbre membre du Théâtre national Dianiel Sorano dans les années 80 avec les Awa Sène Sarr. Samir affirme, d’ailleurs, qu’il suivait beaucoup les prouesses de sa maman sur les planches de Sorano. « Enfant, quand je voyais ma mère à la télé, je pensais qu’elle avait beaucoup d’argent. Je ne comprenais pas qu’on devait prendre le bus pour voyager, surtout qu’à l’époque, les gens la reconnaissaient et la taquinait pour ces rôles. Cela m’énervait parfois ». Mais, poursuit la star de ‘’Pod et Marichou’’, « j’ai compris, après, qu’elle a préféré investir sur notre éducation en nous mettant dans de bonnes écoles ».



