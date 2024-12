Lourdes sanctions : Le Jaraaf de Dakar puni par la CAF, après le match contre l'USM Alger Rédigé par leral.net le Jeudi 26 Décembre 2024 à 08:31 | | 0 commentaire(s)|

Le 19 décembre 2024, l’organe disciplinaire de la CAF a lourdement sanctionné le Jaraaf de Dakar après des incidents violents survenus lors de son match de Coupe CAF contre l’USM Alger, le 8 décembre. Le club jouera quatre matchs à huis clos, dont deux avec sursis, et a écopé d’une amende de 50 000 dollars (31,5 millions FCFA), dont la moitié conditionnée à l’absence de récidive sur un an. Réuni le 19 décembre 2024, l’organe disciplinaire de la Confédération Africaine de Football (CAF) a sanctionné sévèrement le Jaraaf de Dakar à la suite des incidents survenus le 8 décembre lors de son match de Coupe CAF contre l’USM Alger. Ce match, disputé au Stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, s’est terminé sur un score nul et vierge (0-0), mais a été marqué par des actes de violence. Selon le quotidien L’Observateur, le club de la Médina jouera ses quatre prochains matchs à domicile en compétition interclubs de la CAF à huis clos, dont deux avec sursis. Si le Jaraaf récidive dans les 12 mois, les deux matchs sous sursis s’appliqueront immédiatement. Par ailleurs, une amende de 50 000 dollars, soit 31,5 millions de FCFA, a été infligée au club. Cependant, la moitié de cette somme (15,7 millions de FCFA) ne sera due qu’en cas de récidive au cours de la même période. Le club dakarois a 60 jours pour s’acquitter de l’amende et trois jours pour faire appel de la décision devant les instances compétentes de la CAF. Passé ce délai, la sanction deviendra définitive et exécutoire.



Source : Source : https://senemedia.com/annonce-77773-sanctions-lour...

Accueil Envoyer à un ami Partager