Sanctions américaines contre la drogue: La Chine appelle à traiter le mal à la racine

Pour les responsables américaines, chargés de la lutte contre les stupéfiants, c’est une guerre de l’opium inversée que mènent ces entités chinoises, accusées de participer à la production illégale de fentanyl pour le marché américain.



Quatre entreprises et un narcotrafiquant sont visés par ces sanctions en Chine ; un message de fermeté, selon la Maison Blanche, adressé aux organisations criminelles mais qui étonne le régime communiste.



100 306 overdoses fatales en un an aux États-Unis



Le message n’est pourtant pas nouveau. Il y a trois ans, lors de la trêve commerciale signée à l’issue du G20, la Chine s’était engagée à mieux contrôler la production de cet opiacé considéré comme l’une des principales causes d’overdose aux États-Unis.



Entre avril 2020 et avril 2021, rappelle l’Agence France-Presse, les États-Unis ont dénombré 100 306 overdoses fatales, soit au moins un toutes les cinq minutes, une augmentation de 28,5% par rapport à la même période l’année précédente – 78 056 décès. C’était la première fois que la barre symbolique des 100 000 décès en un an était dépassée. Un décès toutes les cinq minutes.