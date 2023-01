Sangalkam: L’emploi des jeunes et l’entrepreneuriat débattus durant 48h

La Direction de l’emploi a dépêché une mission à Sangalkam pour échanger avec la jeunesse sur la problématique de l’emploi et l’entrepreneuriat.



Lors du Panel, toutes les possibilités qui sortent au niveau de l’Etat ont été évoquées par les Panelistes. En passant par le Xeu You Ndaw Yi avec le pôle emploi de Rufisque, 3FP, la DER, ANPEJ. Bref toutes les possibilités qui s'offrent pour les jeunes, en matière d'emploi et d'insertion.



Ainsi, la direction de l’emploi annonce l’implantation à Sangalkam d’une mission locale qui va rayonner au niveau de tout l’arrondissement. Une territorialisation très avancée constate le ministre Oumar Gueye qui a pris part à cette rencontre.



L’ancien Ministre a saisi l’occasion pour remercier vivement le Président Macky Sall pour toutes les actions posées afin d’accompagner la jeunesse.



