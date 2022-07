Sangalkam/Législatives 2022 : les jeunes sont prêts pour donner une victoire éclatante à Bby Ils sont venus des quatre coins de la commune de Sangalkam pour échanger et discuter avec le MCTDAT, coordonnateur départemental de BBY de Rufisque. Pendant près de trois tours d'horloge, après les avoir écoutés religieusement, Oumar GUEYE est largement revenu sur les réalisations du Chef de l'État Macky Sall et les enjeux de ces élections législatives.

Rédigé par leral.net le Jeudi 28 Juillet 2022 à 09:37 | | 0 commentaire(s)|

C'est en parfaite communion avec les jeunes de Sangalkam que le ministre Oumar Gueye reviendra sur les réalisations comme le TER "aujourd'hui plébiscité par ceux-là même qui l'ont décrié". En outre, dira le ministre, "le Sénégal n'a jamais construit de port, jamais. Mais avec l'avènement de Macky Sall, deux ports, un à Sendou et un autre à Ndayane, sont en cours de construction ".



Par ailleurs, dira le ministre, "avec la découverte du pétrole et du Gaz, il y a des gens qui veulent déstabiliser le pays. Et vous les jeunes, vous devez veiller à ce que ce pays ne tombe pas entre les mains de gens qui n'ont autre programme que la violence."



Pour finir, Oumar GUEYE invite les jeunes à une vaste mobilisation pour accueillir la tête de liste nationale de BBY, Mme Mimi TOURÉ qui sera ce 28 juillet à Rufisque.



