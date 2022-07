Sangalkam: Oumar Gueye aux femmes  «  le Président Macky Sall est votre 1er partenaire »

Abordant les élections législatives, la Présidente du groupement de ces femmes a rassuré M . Gueye. Elle est catégorique que Bby, majoritaire à Sangalkam, va gagner largement.

Cette audience a permis au responsable Bara Gueye, qui s’est réjoui de la forte mobilisation des femmes, d’exhorter à tous à retrousser les manches pour soutenir Macky Sall et son ministre en charge des collectivités territoriales.



C’est dans ce même sillage que le ministre a pris la parole, à son tour, pour revenir largement sur les réalisations de son Excellence le Chef de l’Etat. « Le Président Macky Sall a beaucoup fait pour le Sénégal. Nous qui avons le privilège de s’asseoir avec lui en Conseil des ministres, savons que c’est un Président très social. Pas plus tard que les mois passés, des chefs de famille ont reçu des transferts cash. Nous pouvons citer également le secteur de la santé, l’éducation, l’électricité, le PUDC, sans parler du Puma, la Cmu, la bourse de sécurité familiale, le stade de Abdoulaye Wade, le ter ainsi de suite.



Donc, ce Président mérite le soutien de tous les Sénégalais » , a expliqué Mr Gueye.



A l'en croire, le Président Macky Sall est le 1er partenaire des femmes. C’est la raison pour laquelle, il estime que le 31 juillet 2022, on doit massivement voter Bby.