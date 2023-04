Santé : Dr Marie Khemess Ngom Ndiaye veut mettre de l’ordre dans l’ordre des médecins Dr Marie Khemess Ngom Ndiaye invite les médecins sénégalais en spécialisation à la Faculté de Médecine, de Pharmacie et d’Odonto-stomalogie de l'université Cheikh Anta DIOP de Dakar et dans les Unités de Formation et de Recherche en Santé des autres universités publiques, à s'inscrire au tableau de l'Ordre National des Médecins du Sénégal (ONMS).

Avec cette initiative, nous dit « l’As », le ministre de la Santé et de l'Action sociale veut mettre de l’ordre dans son département. A ce propos,



Aussi, le ministère informe que la signature de la convention qui les lie au bénéficiaire d'une bourse de spécialisation est désormais assujettie à ladite inscription.



Sans doute, ce communiqué du ministère est-il motivé par l’affaire du médecin en spécialisation arrêté dans l’affaire de la clinique Suma Assistance, nous dit le journal



