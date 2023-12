Santé-Kaffrine : 21 femmes décédées en donnant la vie en 2023 Bes Bi- 21 femmes ont perdu la vie en donnant la vie en 2023 dans la région de Kaffrine contre 22 en 2022. Les autorités lancent la croisade contre la mortalité maternelle et néonatale. Kaffrine a accueilli, conformément aux directives du ministère de la Santé, la Semaine régionale de la mère et de l’enfant sous le thème «Les 1000 premiers jours de la vie : de la naissance à 2 ans, une fenêtre d’opportunités à saisir».

Rédigé par leral.net le Samedi 30 Décembre 2023 à 09:52 | | 0 commentaire(s)|

La cérémonie a été présidée par le directeur régional de la santé de Kaffrine en présence de personnels de santé, habitants du quartier venus nombreux. L’objectif de cette présente campagne est clairement, selon les autorités, de réduire la mortalité infantile et néonatale.



En 2022, 22 femmes ont perdu la vie en donnant la vie dans la région de Kaffrine. En 2023, ce sont 21 qui sont décédées pendant l’accouchement, soit une de moins. «Inacceptable», selon le directeur régional de la santé, Dr Mbaye Thiam.



«Avec l’état d’avancement de la technologie dans tous les domaines et notamment dans celui de la santé, il n’est pas normal que des femmes décèdent en donnant la vie», a-t-il déploré.



Durant cette semaine dédiée à la mère et à l’enfant, les autorités prévoient de mettre l’accent sur la sensibilisation. «Les parents doivent vacciner les jeunes filles contre le cancer du col de l’utérus car c’est une maladie qui reste en gestation pendant 30 ans avant de se développer. Par conséquent, c’est une maladie évitable», a rappelé Dr Thiam.



Il ajoute : «C’est un défi à Kaffrine de booster l’indice de vaccination contre le cancer du col, mais l’autre difficulté que nous avons, c’est le déficit de poches de sang dans les structures de santé surtout à l’hôpital régional. Nous allons également beaucoup insister à ce niveau en organisant des campagnes de collecte de poches de sang car le déficit de sang est la première cause de mortalité maternelle dans le monde.»



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook