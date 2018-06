Santé : La Fondation Sonatel s’engage en faveur de la vaccination des enfants

Dakar, le 30 juin 2018 - La Fondation Sonatel participe à la collecte de fonds au profit de la vaccination de l’enfant organisée par la Fondation AFRIVAC.



La Fondation Afrivac a pour but d’organiser, de motiver et de collecter de façon transparente, la contribution du secteur privé au financement de la vaccination des enfants, à travers l’achat de doses de vaccins. Son gala annuel de collecte de fonds se tient ce samedi 30 juin.



Dans cet élan de solidarité, la Fondation Sonatel a apporté une contribution de 5 millions (cinq millions) FCFA. Grâce à cet accompagnement du secteur privé, la Fondation AFRIVAC pourra alimenter le fonds dédié à l’achat de vaccins pour le Programme Elargi de Vaccination du Ministère de la Santé et de l’Action Sociale. Ceci, dans le but de soutenir les efforts de l’Etat.



Parce que la santé de l’enfant est précieuse pour la Fondation Sonatel, elle a soutenu plusieurs initiatives en ce sens dans le courant du 1er semestre de l’année en cours. C’est ainsi qu’en mars dernier, elle a rééquipé le service de néonatalogie du Centre Hospitalier du Roi Baudoin de Guédiawaye en matériel médical pour une valeur de 17 millions (dix-sept millions) de FCFA et la nouvelle unité de l’hôpital régional de Diourbel pour un montant de 22 millions (Vingt-Deux Millions de FCFA), ceci pour faire face aux situations de flux intenses et ainsi, réduire la mortalité infantile et les évacuations sanitaires dans ces zones.



A travers toutes ces actions, la Fondation Sonatel réaffirme son engagement profond et son attachement aux populations, particulièrement les enfants, en situation difficile en contribuant à l’amélioration de leur mieux - être.