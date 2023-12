Santé-Touba : Le Sénégal réussit son premier traitement endovasculaire d’un anévrisme cérébral Le Sénégal vient de réaliser son premier traitement endovasculaire d’un anévrisme cérébral à l’hôpital Cheikh Ahmadoul Khadim de Touba grâce à la neuroradiologie interventionnelle. Selon les infos qui nous sont parvenues, Il s’agissait d’un anévrisme géant de la terminaison carotidienne droite associé à une fistule carotido-caverneuse chez un jeune de 30 ans qui habite à Touba et pour qui la chirurgie classique était impossible.

Cette intervention a été possible grâce a l’accompagnement de l’équipe du service de neurologie interventionnelle du CHU de Caen en France et à la dextérité de l’équipe locale composée du Dr Papa Ibrahima Ndiaye chef du service de neurochirurgie de l’hôpital Cheikh Ahmadoul Khadim, du Pr Ndaraw Ndoye, du cardiologue Dr Moustapha Fall, de l’anesthésiste Dr Mactar Dieng entre autres.



Le traitement endovasculaire ou embolisation qui est une technique mini invasive est une alternative thérapeutique qui ne se fait qu’en Europe ou aux États Unis. Elle coûte environ 23 millions nonobstant les frais de voyage et de séjour.



Trois patients ont été diagnostiqués à l’hôpital Cheikh Ahmadoul Khadim. Un jeune de 30 ans qui a été opéré ce matin, une jeune fille de 14 ans qui sera opérée demain et un troisième de 56 ans qui par ses propres moyens est parti se faire prendre en charge en France. Les deux patients sont pris en charge gratuitement, nous dit-on.



Cette intervention a été possible grâce au plateau technique de dernière génération de l’hôpital. L’équipe du CHU de Caen a mis aussi gratuitement à la disposition de l’hôpital des consommables d’une valeur d’environ dix millions.



Ce qui marque un pas de plus pour le système de santé du Sénégal vers l’amélioration de l’offre de soins et la disponibilité de soins pointues qui permettent de réduire les évacuations sanitaires.



« Après cette première mission, d’autres suivront pour renforcer la performances des praticiens mais il est aussi prévu des formations complémentaires d’autres neurochirurgiens pour augmenter le nombre de spécialistes à Touba et dans les autres hôpitaux du Sénégal pour assurer la prise en charge des patients qui en ont besoin ici au Sénégal. », nous assure une voix autorisée



Pour rappel, l’hôpital Cheikh Ahmadoul Khadim, est ouvert depuis un peu plus d’un an progressant rapidement vers l’ouverture et la fonctionnalité de tous ses services. Dernièrement il a réalisé ses premiers actes de cardiologie interventionnelle et compte d’ici le premier trimestre 2024 ouvrir son unité de prise en charge des grands brûlés.



