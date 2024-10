Santé : Une grève de 72h renouvelable avec arrêt de toutes les activités hospitalières, à compter du 16 octobre

Le Collectif des Médecins, Pharmaciens et Chirurgiens-dentistes en Spécialisation du Sénégal (COMES) annonce une grève de 72 heures renouvelables arrêt de toutes les activités hospitalières, à compter de ce mercredi 16 octobre 2024.

Ils dénoncent le non-respect des engagements par le Ministère de la Santé et de l’Action sociale, qui selon eux, n’a entrepris aucune action concrète pour répondre à nos revendications, malgré les promesses faites.

“Suite à la rencontre tenue le 27 septembre 2024 le COMES, le SAMES, et les autorités du Ministère de la Santé et de l’Action sociale, plusieurs engagements avaient été pris, notamment: Harmonisation des primes de garde (minimum de 15 000 FCFA en semaine et 20 000 FCFA les week-ends et jours fériés) ; Résolution de la prise en charge médicale des Docteurs en Spécialisation (DES) et de leurs familles ; Solutions pérennes pour la rémunération et les motivations des DES : Résolution des congés de maternité ; Création d’une commission pour traiter la question du statut des DES, avec une échéance fixée au 15 octobre 2024: Paiement régulier des bourses de spécialisation avant le 10 de chaque mois”, ont-ils rappelé dans un communiqué parvenu à Senego.

À ce jour, le 15 octobre 2024, force est de constater que ces engagements n’ont pas été respectés, déplore le COMES, qui face à cette situation, décide de reprendre sa lutte.

Ainsi, ils annoncent une grève de 72 heures renouvelable avec arrêt de toutes les activités hospitalières, à compter de ce mercredi 16 octobre 2024.

Le COMES rappelle que cette grève concerne l’ensemble des activités hospitalières, incluant les consultations, les gardes, les interventions, et toute autre prestation médicale.

Il se dit ouvert au dialogue, mais réaffirme sa détermination à aller jusqu’au bout pour défendre leurs droits et améliorer leurs conditions de travail.