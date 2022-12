Santé de la reproduction : les adolescents et jeunes de la zone Centre se heurtent à plusieurs barrières (enquête)

Les adolescents et jeunes des régions de Kaolack, Fatick et Kaffrine se heurtent à plusieurs barrières pour accéder aux services de santé reproductive, a souligné Cheikh Moussa Camara, socio-anthropologue au Centre régional de formation, de recherche et de plaidoyer en santé de la reproduction (CEFOREP) de Dakar.



‘’Les adolescent(e)s et jeunes se heurtent à quatre types de barrières pour accéder aux services de santé reproductive et les utiliser systématiquement. Ces barrières ne s’opèrent pas toujours de façon isolée mais s’imbriquent les unes aux autres’’, a dit Cheikh Moussa Camara.



Il présentait les résultats de l’enquête socio-anthropologique sur la santé de la reproduction des ados/jeunes dans les régions de Kaolack, Fatick et Kaffrine lors d'un atelier de partage tenu, mercredi et jeudi, à Saly.



Parlant de ces barrières, il a cité ''la méconnaissance de l’existence des structures, les croyances et perceptions que les adolescent(e)s/jeunes ont ou se font de ces structures, les doutes sur la gestion de leurs +secrets+ par les professionnels et la difficulté de s’exprimer''.



L'étude qualitative, appuyée par la coopération belge (ENABEL), a été réalisée entre février et mai 2022 par le CEFOREP.



Ces jeunes ont aussi des ''préoccupations'' liées, entre autres, aux grossesses précoces et non désirées, aux règles et hygiène menstruelle, à la puberté et aux changements de comportements, à la sexualité précoce (rapports sexuels, pornographie) et aux Infections (IST, VIH, les infections urinaires), au manque d’informations sur la santé de la Santé de la reproduction.



Le chercheur a relevé un ''fait nouveau'' relatif à la ''place de plus en plus importante'' qui est ''donnée à l’internet et aux réseaux sociaux, par rapport à la situation d’il y a 15 à 20 ans''. ''Des ados/jeunes préfèrent ce canal car il est facilement accessible qui procure un sentiment de liberté’’, dit-il.



L’enquête a également montré que ‘’les adolescent(e)s/jeunes recherchent plusieurs types d’informations à travers les sources citées, principalement sur la puberté (y compris l’apparition des règles, le calcul du cycle menstruel et gestion de l’hygiène menstruelle chez les filles), la sexualité, les rapports sexuels et grossesses non désirées (prévention et gestion) et les Infections (IST, VIH/SIDA, troubles urinaires, syphilis)’’.



Les régions de Fatick et Kaffrine se distinguent de Kaolack sur plusieurs aspects.



Pour l’expert du CEFOREP, ''l’étude a montré une plus grande précarité économique, une pauvreté des ménages plus importante et une ruralité plus marquée comparativement à la région de Kaolack''.



Ce qui, selon lui, ''fait qu’il y a à Fatick et à Kaffrine moins d’opportunités d’accès aux informations et aux services de SRAJ (Service de santé de la reproduction des adolescents et des jeunes) adaptés que ceux de Kaolack’’.



Les participants à l’étude ont fait des recommandations dans l’optique d’améliorer l’offre de services SRAJ afin de promouvoir la santé sexuelle et reproductive des adolescentes et jeunes.



Ils proposent, selon M. Camara que ''les actions à mener mettent la priorité sur une approche multidisciplinaire (de prestataires), holistique (prise en compte de tous les aspects de la SRAJ).

