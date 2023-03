Santé de la reproduction : un dialogue régional pour la déconstruction des barrières qui entourent la problématique

La 3ème édition du Dialogue régional des Jeunes du Partenariat de Ouagadougou a pris fin cet après-midi à Dakar en présence du Ministre de la Jeunesse, de l’Emploi et de l’Entrepreneuriat, Pape Malick Ndour.



Cette rencontre est un événement majeur des jeunes défenseurs de la santé de la reproduction et de la planification familiale, issus des neuf pays de la région du Partenariat de Ouagadougou. Au terme de cette rencontre de deux jours, Mme Marie Ba, Directrice de l'Unité de Coordination du Partenariat de Ouagadougou (PO), d’espérer qu’elle aura servi à « déconstruire davantage les barrières que rencontrent les jeunes dans leurs argumentaires et compréhension du cadre légal qui entoure la santé de la reproduction ».

Cette 3ème édition, pour rappel, portait sur le thème « Jeunes : repensons les DSSRAJ dans les pays du PO ».

Le Ministre de la jeunesse sénégalais, Pape Malick Ndour, d’espérer que les résultats obtenus permettront « une meilleure prise en compte du rôle imparti aux jeunes en tant que partie prenante et cibles principaux de ce combat »

