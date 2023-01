Santé et Hygiène publique à Kaolack : 5 tonnes de produits impropres à la consommation incinérées Jeudi dernier, la brigade départementale du service d’hygiène de Kaolack a incinéré des produits alimentaires impropres à la consommation et des médicaments prohibés. La totalité des prises estimée à 5 tonnes, a une valeur marchande de neuf (9) millions deux cent mille francs. La cérémonie s’est tenue au dépotoir de Mbeubes de Kaolack.

Des produits laitiers, des boissons sucrés, des médicaments venant des officines et des structures sanitaires de la ville, des bouillons, des biscuits, des épices, des mayonnaises, de la moutarde et même du pain, bref des produits alimentaires impropres à la consommation ont été retirés à la vente et incinérés sous la tutelle du préfet du département par la sous brigade du service d’hygiène de Kaolack en collaboration avec le responsable régional des boutiquiers détaillants ainsi que le représentant des consommateurs.



En effet, la quantité composée de beaucoup d’articles selon le chef régional du service d’hygiène de Kaolack est de cinq tonnes. La valeur totale estimée à une somme de 09 millions francs CFA. Un travail qui a été abattu grâce aux efforts fournis par les huit agents d’hygiène du département de Kaolack qui sont à la chasse tous les jours des commerçants vendant des produits périmés ou avariés à la population.



Cependant, le capitaine El Hadji Niass invite les consommateurs notamment les boutiquiers et les populations à plus de vigilance afin de veiller à la santé de tous.



Toutefois, les présidents régionaux des consommateurs et des boutiquiers détaillants présents à la cérémonie d’incinération ont tous deux salué le travail de la sous brigade du service d’hygiène de Kaolack

