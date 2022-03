Santé : la banlieue a encore besoin d’être renforcée par un plateau médical. La plateforme des jeunes femmes leaders de Pikine-Keur Massar a organisé, avant-hier, une journée de consultation médicale gratuite suivie d’un don de médicaments et d’un panel. D’après la coordinatrice Aïssatou Dièye Diaby, malgré tous les efforts qui ont été faits par le chef de l’État, le constat est que la banlieue a besoin encore d’être renforcée par un plateau médical.

Rédigé par leral.net le Lundi 14 Mars 2022 à 09:14

Ainsi, elles attendent plus de médecins spécialisés et un personnel hautement qualifié pour accompagner cette population banlieusarde. La journée a aussi permis de se rendre compte que plusieurs femmes âgées souffrent de certaines pathologies. Elle souhaite que le président de la République les accompagne, en renforçant le plateau médical, pour une meilleure prise en charge.



Le panel, qui a parlé de l’égalité des chances, du leadership féminin et des conditions de vie des femmes de la banlieue et du milieu rural, a enregistré la présence de femmes venues de Saint-Louis, de Mbour et de Podor. ‘’Il était question de marquer un nouveau coup de départ, vu que nous sommes à l’approche des élections législatives. Positionner les femmes représentatives, au niveau des différentes sphères, est le challenge qui nous réunit aujourd’hui.



Pour les prochaines Législatives, l’objectif est de mettre en avant la jeunesse féminine. Elles ont leur mot à dire. Elles sont toujours au-devant la scène. Plus de la moitié de l’électorat sont des femmes et si le président mise sur elles, nous allons remporter ces élections haut la main. Nous allons faire le tour du Sénégal, pour impliquer les femmes et réussir ce challenge’’, a indiqué Mme Diaby qui est par ailleurs responsable de l’APR dans le département de Pikine.

enquête



